Contratti Ballarè Manageritalia | Quelli realmente rappresentativi sono un riferimento per la retribuzione giusta ed equa

Un rappresentante di Manageritalia ha affermato che per definire una retribuzione giusta ed equa bisogna fare riferimento a contratti sottoscritti secondo regole precise e da soggetti in grado di rappresentare effettivamente le parti coinvolte. Secondo quanto dichiarato, non basta considerare i contratti più diffusi, ma è fondamentale basarsi su accordi che rispettino standard certi e siano firmati da enti rappresentativi reali.

(Adnkronos) – “Sul tema della retribuzione proporzionata e sufficiente serve una scelta chiara: il riferimento non possono essere i contratti semplicemente più diffusi, ma quelli sottoscritti dentro regole certe e da soggetti realmente rappresentativi”. Così, con AdnkronosLabitalia, Marco Ballarè, presidente di Manageritalia, la federazione dei manager e dei quadri del terziario che ad oggi annovera. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Equa retribuzione, Confcommercio avverte: «Coinvolgere parti sociali»Il primo maggio il Governo potrebbe dare attuazione alla legge delega per una retribuzione “giusta ed equa”, con l’obiettivo di superare la proposta... Ai docenti precari spetta la giusta retribuzione professionale dei docenti, illegittimo discriminarli. Di cosa si tratta. SentenzaUn docente precario, con contratti a tempo determinato rilevava di non aveva ricevuto la retribuzione professionale docenti giusta tabella allegata... Si parla di: La sostenibilità come sistema. Contratti, Ballarè (Manageritalia): Quelli realmente rappresentativi sono un riferimento per la retribuzione giusta ed equaSul tema della retribuzione proporzionata e sufficiente serve una scelta chiara: il riferimento non possono essere i contratti semplicemente più diffusi, ma quelli sottoscritti dentro regole certe e ... adnkronos.com Contratti, Confcommercio e Manageritalia rinnovano Ccnl dirigenti terziarioRoma, 5 nov.(Adnkronos) - Confcommercio – Imprese per l’Italia e Manageritalia hanno sottoscritto il rinnovo del Ccnl per i dirigenti di aziende del terziario, distribuzione e servizi, con ... notizie.tiscali.it