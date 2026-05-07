Terrore a Casaluce | rapina in posta con taglierino due malori

A Casaluce, due uomini armati di un taglierino sono entrati nell'ufficio postale e hanno portato a termine una rapina. Durante il colpo, sono stati colti da malore, rendendo necessarie le cure immediate. I rapinatori hanno lasciato l'edificio senza essere visti, riuscendo a fuggire rapidamente. Non sono stati forniti dettagli su come abbiano evitato l'identificazione o sul loro aspetto, poiché hanno travisato i volti.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i rapinatori a fuggire senza essere visti?. Chi sono i due uomini che hanno travisato il volto?. Cosa hanno provato i clienti colpiti dallo stato di shock?. Come sono stati individuati i complici della rapina a Casaluce?.? In Breve Due clienti soccorsi dal 118 per shock in via Vittorio Emanuele. Carabinieri di Casaluce indagano sulla fuga dei due uomini travisati. Rapina avvenuta nella mattinata di ieri 6 maggio 2026. Due uomini con il volto coperto e un taglierino hanno assaltato l’ufficio postale di via Vittorio Emanuele a Casaluce nella mattinata di ieri, 6 maggio 2026, sottraendo la cassa. Il violento episodio si è consumato tra le mura dell’ufficio postale, trasformando una normale operazione di servizio in un momento di puro terrore si trovava all’interno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terrore a Casaluce: rapina in posta con taglierino, due malori Notizie correlate Terrore in farmacia, minacce con un taglierino e fuga col denaro: arrestati due rapinatoriTempo di lettura: 2 minutiNella giornata odierna, il personale della Squadra Mobile di Benevento ha portato a compimento un’importante attività di... Rapina con taglierino. In manette un 28enneArrestato dopo una tentata rapina con taglierino, un 28enne egiziano, senza fissa dimora, è sospettato di aver messo a segno altre aggressioni,...