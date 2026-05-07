Territorio sott’acqua ecco i motivi | colpa di cemento e infrastrutture datate

Nella zona di Massa Carrara si sono verificati allagamenti a causa di un evento meteorologico molto intenso. Le piogge abbondanti si sono abbattute su un territorio con infrastrutture idrauliche vecchie e mal mantenute, che non sono riuscite a gestire il volume d'acqua. La presenza di aree urbanizzate con pochi spazi di drenaggio naturale ha aggravato la situazione, rendendo il territorio soggetto a continui allagamenti durante eventi di forte pioggia.

Massa Carrara, 7 maggio 2026 – U n evento meteorologico eccezionale (che sta diventando ’normale’) che ha incontrato un territorio fragile, infrastrutture idrauliche datate e un’urbanizzazione che negli anni ha ridotto gli spazi di drenaggio naturale. In poche ore martedì è caduta la pioggia di un intero mese, ma a scatenare l’emergenza è stata la combinazione tra intensità, velocità di corrivazione e limiti strutturali della città. https:www.lanazione.itcronacamaltempo-toscana-allerta-yu0tja3u È un quadro che impone una riflessione: senza una visione diversa nella gestione del suolo e delle acque, l’eccezionalità continuerà a trasformarsi in regola.🔗 Leggi su Lanazione.it

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