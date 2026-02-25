Valli di Comacchio sott’acqua | Ma un modo per salvarle c’è

Le Valli di Comacchio sono sommerse a causa delle intense piogge che hanno allagato le zone basse. Le acque hanno invaso gli argini e allontanato le barche dal loro ormeggio abituale. Alcuni pontili sono stati danneggiati e le isole più piccole sono ormai invisibili. Le autorità cercano soluzioni rapide per limitare i danni e ripristinare la sicurezza delle aree allagate. Restano in attesa di interventi concreti per affrontare questa emergenza.

© Ilrestodelcarlino.it - Valli di Comacchio sott’acqua: “Ma un modo per salvarle c’è”

Ferrara, 25 febbraio 2026 – Uno scenario che cambia, isolotti e mondi che scompaiono. Argini di canali sommersi, pontili in balia delle onde, pezzi di legno che galleggiano. Nei video la drammatica immagine delle valli di Comacchio. Sotto i colpi del clima folle, della subsidenza, del mare che avanza e conquista terreno, quei 9.500 ettari, uno scenario unico al mondo, sono diventati un grande lago. Nelle ultime settimane il livello dell’acqua è salito. Il primo campanello, quello di Giovanni Gelli, presidente della consulta del San Camillo. Secondo lui si era arrivati alla soglia record di più 30 centimetri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Clima folle: acqua alta nelle valli di Comacchio. “Isolotti cancellati, specie a rischio”L’acqua alta sta mettendo in ginocchio le valli di Comacchio. Rino, 80 anni: “Le Valli di Comacchio non esistono più. L’acqua continua a salire, un paradiso perduto”Rino Beltrami, 80 anni, afferma che le Valli di Comacchio sono scomparse a causa dell’aumento del livello dell’acqua, che ha sommerso le terre un tempo rigogliose. Temi più discussi: Valli di Comacchio sott’acqua: Ma un modo per salvarle c’è; Allarme granchio blu, il caso torna in Regione: Salvare anguille ed economia locale; È sparita la spiaggia dei Lidi Ferraresi, ecco il video choc: Anche le valli sono sommerse; Spariti milioni di euro dai conti correnti: sotto accusa l’ex direttore di una filiale della Banca di San Marino. Valli di Comacchio sott’acqua: Ma un modo per salvarle c’èIl direttore del Parco spiega che per 40 anni le chiuse non hanno ricevuto la manutenzione straordinaria. Ora disponiamo di due pompe elettriche molto potenti, sosterremo i costi vendendo anidride ca ... ilrestodelcarlino.it Valli di Comacchio ormai sommerse, disastro ambientale: ormai è un grande lagoSempre più alto il livello dell’acqua, sos di Libera caccia: Dossi scomparsi, ormai è un grande lago. La maggior parte delle dighe è ferma ... msn.com Come sono oggi le Valli di Comacchio: isolotti scomparsi, pontili sommersi facebook