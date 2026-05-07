Terremoto del Friuli Mattarella | La vittoria di tenacia e lavoro

A Gemona del Friuli, città ancora segnata dal terremoto del 1976, si è tenuto il cinquantesimo anniversario dell'evento sismico. La cerimonia si è svolta sotto una pioggia battente, con le bandiere tricolori che sventolavano tra le strade blindate. Il presidente della Repubblica ha partecipato alla giornata, ricordando la resilienza della comunità e la tenacia dimostrata nel tempo.

GEMONA DEL FRIULI (UDINE) - In una Gemona blindata, punteggiata dalle bandiere tricolori scosse dalla pioggia battente, il cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli del 1976 è stato celebrato con la presenza delle massime autorità dello Stato in un’atmosfera resa ancora più raccolta e ovattata dal cielo plumbeo e dalle nuvole che nascondevano le montagne. “Il Friuli ringrazia e non dimentica”, c’era scritto su un lenzuolo all’ingresso del paese, ma anche su altri cartelli più o meno spontanei comparsi in altre zone della cittadina che fu martoriata dal sisma, che nel centro pedemontano si prese quasi 400 vite. “Benvenuto...🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Terremoto del Friuli, Mattarella: «La vittoria di tenacia e lavoro» Notizie correlate Terremoto del Friuli, Mattarella: «La resilienza è nata reagendo all?Orcolat»GEMONA DEL FRIULI (UDINE) - In una Gemona blindata, punteggiata dalle bandiere tricolori scosse dalla pioggia battente, il cinquantesimo anniversario... Terremoto del Friuli, i 50 anni dalla tragedia: le celebrazioni. Mattarella e Meloni al cimitero di GemonaFRIULI VENEZIA GIULIA - Friuli, 6 maggio 1976, ore 21: il momento della catastrofe. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: 50 anni dal terremoto in Friuli, Meloni con Mattarella a Gemona: Miglior modello di ricostruzione; Il Friuli 50 anni dopo l’Orcolat: Mattarella e Meloni rendono omaggio a un’impresa collettiva; Terremoto del Friuli, maxischermo in piazza e il sorvolo delle Frecce per Mattarella e Meloni; Gemona, 6 maggio: ricordo del terremoto con il presidente Mattarella. Cinquant’anni dopo il terremoto del Friuli, Mattarella: Qui un modello di solidarietà e rinascitaFVG – In appena sessanta secondi, la sera del 6 maggio 1976, il Friuli cambiò per sempre volto. La terra tremò con una scossa di magnitudo 6.4 della scala Richter e devastò l’area collinare a nord di ... pordenoneoggi.it Terremoto del Friuli, Mattarella: «La resilienza è nata reagendo all’Orcolat»GEMONA DEL FRIULI (UDINE) - In una Gemona blindata, punteggiata dalle bandiere tricolori scosse dalla pioggia battente, il cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli del 1976 ... ilgazzettino.it Sono esattamente le 21:00 e sono passati 50 anni dal terremoto del Friuli del 1976. Per non dimenticare i 965 morti #terremotofriuli - facebook.com facebook #6Maggio1976. #Terremoto del #Friuli. «Non si vede più nessuno piangere il secondo giorno dopo il terremoto.» (Gianni Rodari, 8 maggio 1976, Paese Sera) Il 6 maggio 1976 - 6 maggio 2026, corrono i 50 anni del terribile #terremoto che sconvolse il #Friuli. x.com