Orcolat | Bruno Pizzul narra la tragedia del terremoto in Friuli del ' 76 nella clip esclusiva

Il leggendario cronista sportivo Bruno Pizzul è la voce del documentario di Federico Savonitto che racconta il terremoto in Friuli del '76 a 50 anni dalla tragedia nella clip esclusiva. Il dolore della catastrofe rielaborato attraverso l'arte. A 50 anni di distanza dal terremoto che, il 6 maggio 1976, devastò il Friuli provocando quasi 1000 vittime un documentario ricorda l'evento. Orcolat di Federico Savonitto arriverà nei cinema italiani il 2 marzo distribuito da Kublai Film. Una clip esclusiva offerta da Movieplayer.it lo anticipa svelando una presenza gradita. Per narrare il terremoto del Friuli, Federico Savonitto si affida al mito e al folclore. L'Orcolat del titolo è, infatti, una gigantesca creatura mitologica che, secondo la leggenda, sarebbe stata imprigionata nei monti della Carnia. I terremoti sarebbero dunque dovuti ai suoi scuotimenti, come spiega Bruno Pizzul mentre, cuffie in testa, si presta a narrare il documentario in sala di registrazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

