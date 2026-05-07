Terremoti d’Italia prevenzione e memoria a Napoli

A Napoli, alla Città della Scienza, è stata inaugurata una mostra dedicata ai terremoti in Italia. L’esposizione presenta materiali sulla storia sismica del Paese e strumenti di prevenzione. L’evento coinvolge diverse realtà che si occupano di sicurezza sismica e memoria storica, offrendo ai visitatori un’occasione di conoscere meglio le caratteristiche dei terremoti e le misure adottate per ridurre i rischi.

Terremoti d’Italia: la conoscenza che diventa prevenzione alla Città della Scienza. L’inaugurazione della mostra Terremoti d’Italia alla Città della Scienza di Napoli ha restituito alla città un luogo in cui la memoria sismica del Paese si intreccia con la responsabilità della prevenzione. L’evento, promosso dall’Ordine degli Ingegneri di Napoli, dalla Fondazione Inarcassa e dalla Protezione Civile, ha assunto il valore di un gesto collettivo, capace di unire istituzioni, professionisti e cittadini attorno a un tema che riguarda la sicurezza e la cultura tecnica del territorio. A guidare l’apertura è stato il Presidente di Città della.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Terremoti d’Italia, prevenzione e memoria a Napoli Terremoto a Napoli Notizie correlate Leggi anche: Terremoti d’Italia, simulazioni e prevenzione a Città della Scienza Inaugurazione della Mostra “Terremoti d’italia” a NapoliInaugurazione della Mostra “Terremoti d’italia” alla Città della Scienza a Napoli del Presidente Riccardo Villari, organizzato dall’Ordine degli... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Terremoti d’Italia. Il rischio sismico tra conoscenza, memoria ed esperienza; Mostra Terremoti d’Italia a Città della Scienza fino al 9 maggio: viaggio nella prevenzione; Città della Scienza inaugurata la mostra Terremoti d’Italia: tra sicurezza e consapevolezza; Città della Scienza: il Presidente della Regione Fico, l'Assessora Zabatta e il Sindaco di Napoli Manfredi in visita alla Mostra Terremoti d'Italia. Terremoti d’Italia, mostra sulla prevenzione sismica: esperti a confronto a NapoliTerremoti d'Italia è la mostra gratuita sulla prevenzione sismica visitabile fino al 9 maggio a Città della Scienza. A promuoverla il Dipartimento della ... ilmattino.it Mostra Terremoti d’Italia a Città della Scienza fino al 9 maggio: viaggio nella prevenzioneCittà della Scienza ospita la mostra dedicata ai fenomeni sismici dal titolo Terremoti d’Italia. L’iniziativa punta a stimolare i cittadini, in particolare i più giovani, a partecipare attivamente a ... videonola.tv Uscita didattica Mostra itinerante – “Terremoti d’Italia. Il rischio sismico tra conoscenza, memoria ed esperienza” La Regione Campania, d’intesa con il Dipartimento di Protezione Civile, con il contributo di Inarcassa, Ordine degli Ingegneri di Napoli, Dipartime - facebook.com facebook Storia, scienza ed esperienza. Scopri la mostra "Terremoti d'Italia" con Aurora e Maria: è a Napoli, alla Città della scienza, fino al 9 maggio #protezionecivile @LaresItalia @cittascienza x.com