Terremoti d’Italia simulazioni e prevenzione a Città della Scienza

A Città della Scienza in Campania è stata inaugurata nuovamente la mostra gratuita “Terremoti d’Italia”, un evento itinerante promosso dal Dipartimento competente. La mostra presenta simulazioni e materiali informativi riguardanti i sismi nel territorio italiano, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulla prevenzione e la gestione delle emergenze sismiche. L’esposizione rimarrà aperta fino a una data da definirsi.

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