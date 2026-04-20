Inaugurazione della Mostra Terremoti d’italia a Napoli

È stata inaugurata a Napoli la mostra intitolata “Terremoti d’Italia” presso la Città della Scienza. L’evento è stato aperto dal presidente Riccardo Villari e vede la collaborazione dell’Ordine degli ingegneri di Napoli, della Fondazione Inarcassa e della Protezione Civile. La presentazione si è svolta alla presenza di rappresentanti delle istituzioni coinvolte nel settore della protezione civile e della prevenzione sismica.

Inaugurazione della Mostra “Terremoti d’italia” alla Città della Scienza a Napoli del Presidente Riccardo Villari, organizzato dall’Ordine degli ingegneri di Napoli, dalla Fondazione Inarcassa e dalla Protezione Civile. Con la partecipazione di Luigi Iaquinta (Presidente Associazione Vera Rinascita), del Dirigente del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Fabio Ciciliano, il Direttore Generale per i lavori Pubblici della regione Campania Italo Giulivo. Poi il presidente dell’ordine degli ing.Di Napoli Andrea Prota. E tanti illustri consiglieri, con la simulazione di sisma e con la partecipazione di giovani studenti.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Inaugurazione della Mostra “Terremoti d’italia” a Napoli Notizie correlate La mostra “Terremoti d’Italia” fa tappa a Napoli, negli spazi di Città della ScienzaTorna in Campania la mostra itinerante e gratuita “Terremoti d’Italia”, promossa dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del... Leggi anche: Mattarella all'inaugurazione della mostra "Cipro e Italia" a Castel Sant'Angelo Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La mostra Terremoti d'Italia a Napoli nella Città della Scienza; Terremoti d'Italia: a Città della Scienza di Napoli la mostra itinerante; Napoli ospita Terremoti d’Italia: scienza, prevenzione e memoria in una mostra gratuita; La Missione Generoso di Yuri Catania. Torna in Campania la mostra Terremoti d’ItaliaTorna in Campania la mostra itinerante e gratuita Terremoti d’Italia, promossa dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio, in ... napolivillage.com Ciciliano: I terremoti non fanno i morti. Li fanno i palazzi costruiti maleSui rischi per l'America's Cup: La scelta che è stata fatta su Napoli è strategica non solo per il territorio, ma per l'intero Paese ... napolitoday.it GIOVEDI' 23 APRILE 2026, alle ore 11:00, INAUGURAZIONE della mostra: "LE RAGAZZE DELLA RIVOLTA" Sala "Nerina Brambilla", Via Montebello 2 Nell'ambito delle iniziative "ATTUALITA' DI UN IMPEGNO - RESISTENZA, REPUBBLICA, COSTITUZIO facebook