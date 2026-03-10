La Corte dei Conti ha analizzato il bilancio comunale di Casola, concentrandosi sul Rendiconto 2024. Con la deliberazione 52026, la sezione regionale di controllo per la Toscana ha segnalato ancora criticità significative nella gestione finanziaria del Comune. I rilievi riguardano aspetti specifici della situazione economica e patrimoniale dell’ente pubblico. La relazione mette in luce alcune aree di preoccupazione nell’andamento finanziario locale.

Bilancio comunale sotto i riflettori a Casola, "con la deliberazione 52026 la Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Toscana ha esaminato il Rendiconto 2024 del Comune, evidenziando criticità rilevanti nella gestione finanziaria ". Così i consiglieri d’opposizione Michele Ottolini, Maria La Salandra e Anna Leonardi. Criticità "tali da incidere sugli equilibri di bilancio e sulla corretta rappresentazione dei dati contabili. Il controllo, svolto ai sensi della normativa vigente, ha natura collaborativa, ma impone al Comune l’adozione di misure correttive in presenza di squilibri o violazioni contabili. Dalle indagini svolte – spiegano i consiglieri di minoranza – emerge una situazione finanziaria strutturalmente fragile, già segnalata nelle precedenti sedute consiliari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Corte dei conti, rifettori sul bilancio. Emergono ancora criticità rilevanti"

Articoli correlati

La Corte dei Conti: "Errori e criticità nel bilancio dell’Aou. Trasparenza a rischio""Errori e criticità gestionali nel bilancio 2023 dell’azienda ospedaliera universitaria di Modena" sono state rilevate dalla sezione regionale di...

La Corte dei conti: "Risorse e liste d’attesa, criticità a Cona e Ausl"Le aziende sanitarie di Ferrara finiscono sotto la lente della Corte dei conti e il verdetto non è indolore.

Approfondimenti e contenuti su Corte dei conti rifettori sul bilancio...

Temi più discussi: Corte dei conti, rifettori sul bilancio. Emergono ancora criticità rilevanti; I riflettori della Corte dei Conti su agricoltura e sanità; Corte dei Conti Umbria: inaugurato l’anno giudiziario 2026. Focus su Pnrr, sanità e legalità; Il dissesto dei Comuni soffoca il Sud: la Campania resta in grande affanno.

Campania, il’ j’accuse’ della Corte dei ContiL'inaugurazione dell'anno giudiziario. Nel mirino la qualità delle istituzioni pubbliche e il dissesto finanziario dei Comuni ... quotidiano.net

La classe dirigente al Sud è di qualità inferiore: l’affondo della Corte dei ContiIl presidente della Corte dei Conti afferma che la classe dirigente al Sud ha meno qualità. Allarme per i comuni in dissesto. stylo24.it

La Corte d’Assise dispone l’accertamento psichiatrico sull’americano che uccise figlia e compagna. L’esito potrebbe definire il 46enne incapace di sostenere il dibattimento - facebook.com facebook

1) Lei ha affermato "ci rientrerà eccome con l’alta corte", parlando del fatto che l'errore giudiziario sarà senz'altro illecito disciplinare: FALSO. 2) Il giudice oggi non paga alla vittima del suo errore, perché la responsabilità civile non è prevista dalla riforma. 3) N x.com