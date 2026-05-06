Terra dei Fuochi lo studio rivela acque contaminate da agenti cancerogeni La Regione chiede verifiche urgenti alle Asl

Un nuovo studio condotto dall'Università Federico II di Napoli ha rilevato la presenza di agenti cancerogeni nelle acque profonde di alcune zone della Campania, in particolare nella regione nota come Terra dei Fuochi. La Regione ha ora richiesto alle Asl di effettuare verifiche immediate per approfondire i risultati e valutare eventuali rischi per la salute pubblica. La scoperta ha suscitato l'interesse delle autorità locali e dei cittadini.

Uno studio dell'Università Federico II di Napoli ha acceso i riflettori sull'esistenza di agenti cancerogeni nelle acque profonde in Campania, soprattutto nella Terra dei Fuochi. La Regione ha così chiesto alle Asl delle verifiche integrate urgenti.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate In Campania acque sotterranee contaminate da agenti cancerogeni: attivate verifiche sanitarieLa Regione Campania, attraverso la direzione generale della Sanità, ha chiesto alle Asl di attivare con urgenza «verifiche integrate sanitarie,... Terra dei fuochi: 2 milioni per nuovi agenti contro i roghiDue milioni di euro stanziati per assumere nuovi agenti dedicati al contrasto dei roghi tossici nella Terra dei fuochi. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Terra dei Fuochi — Italiano; Terra dei Fuochi, il grido di una comunità che chiede giustizia; Un ambulatorio per i più fragili nella Terra dei Fuochi; In ricordo di Roberto Mancini. Terra dei Fuochi, lo studio rivela acque contaminate da agenti cancerogeni. La Regione chiede verifiche urgenti alle AslUno studio dell'Università Federico II di Napoli ha acceso i riflettori sull'esistenza di agenti cancerogeni nelle acque profonde in Campania, soprattutto ... fanpage.it Terra dei fuochi. L’Iss precisa: I dati parte di un’indagine nazionale resa nota un anno faPreviste ulteriori indagini per approfondire le cause dell’eccesso di mortalità e di ricoveri nell’area studiata. La mortalità di bambini e adolescenti analoga a quella dell’intera regione, in eccesso ... quotidianosanita.it 6 maggio 1976, Friuli. Cinquant’anni fa, la terra trema e si apre, devasta paesi, spezza vite, cancella case, sogni e certezze. Un terribile #terremoto: quasi 1.000 le vittime, più di 3.000 i feriti, oltre 100.000 sfollati. Tra le macerie emerge subito una risposta concr - facebook.com facebook 6 maggio 1976, Friuli. Cinquant’anni fa, la terra trema e si apre, devasta paesi, spezza vite, cancella case, sogni e certezze. Un terribile #terremoto: quasi 1.000 le vittime, più di 3.000 i feriti, oltre 100.000 sfollati. Tra le macerie emerge subito una risposta concr x.com