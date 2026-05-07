Terni Stefano Bandecchi | Sanzioni esemplari per chi urina in strada Non posso essere accusato della inciviltà altrui

Un residente di Piediluco ha scritto al prefetto di Terni, segnalando che nei vicoli del paese vengono usati come toilette pubbliche, soprattutto nei fine settimana. In risposta, il presidente dell'università locale ha dichiarato che sanzioni dure saranno applicate a chi viene sorpreso a urinare in strada, precisando di non essere responsabile dell'inciviltà di altri cittadini.

"Un cittadino di Piediluco, che pare rappresenti altri cittadini, ha inviato una lettera al prefetto di Terni lamentando che i vicoli del paese siano utilizzati come un bagno soprattutto nei fine settimana. Comprendo la fretta delle opposizioni di mandarmi a casa due anni prima del tempo e che da.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Chi è Stefano Bandecchi. Da parà della Folgore a sindaco di Terni, sua l’università con tanto di Rolls RoyceTerni, 17 febbraio 2026 – Un Trump alla livornese, un imprenditore, un affabulatore, un vulcano? Difficile definire Stefano Bandecchi, 65 anni il 4... Terni, esordio in consiglio comunale della nuova giunta di Stefano Bandecchi: gli aggiornamentiInizia ufficialmente il “secondo tempo” dell'amministrazione comunale targata Stefano Bandecchi, con la nuova giunta che farà il suo esordio nel... Panoramica sull’argomento Si parla di: Bandecchi, canto quello che mi pare e anche Bella ciao. Bandecchi sul futuro della Ternana: Non ho belle speranzeStefano Bandecchi, sindaco di Terni intercettato dai microfoni di Tele Galileo il giorno dopo l'eliminazione dai playoff per mano della Pianese. calciofere.it Terni, sindaco Bandecchi contro tutti: «Chiamatemi fascista e vi spezzo le gambe»Un offensivo attacco ai giornalisti per indiscrezioni su frizioni interne ad Ap, poi il sindaco rivendica la sua posizione da ‘liberale’ e minaccia chi lo definisce ‘fascista’: «Vi spezzo le gambe. Ca ... umbria24.it