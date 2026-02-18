Terni esordio in consiglio comunale della nuova giunta di Stefano Bandecchi | gli aggiornamenti

Stefano Bandecchi ha formato la sua nuova giunta e ha portato i primi consiglieri in consiglio comunale a Terni, causando l’apertura di un nuovo capitolo amministrativo. La seduta si terrà mercoledì 18 febbraio 2026 alle 11, segnando l’inizio ufficiale del secondo mandato. La riunione si svolgerà nella sala consiliare, dove i nuovi membri presenteranno i loro piani.

Inizia ufficialmente il "secondo tempo" dell'amministrazione comunale targata Stefano Bandecchi, con la nuova giunta che farà il suo esordio nel consiglio comunale di mercoledì 18 febbraio 2026 dalle ore 11. Per il primo cittadino ultime ore delicate, anche per l'arrivo del rinvio a giudizio a Roma per evasione fiscale riguardante la gestione dei fondi di Unicusano. Intanto, nella mattinata sono arrivati a Palazzo Spada i nuovi assessori Tiziana Laudadio, Gabriele Ghione e Paolo Tagliavento, oltre alle confermate Michela Bordoni e Alessandra Salinetti. Tappa in Comune anche per Stefano Cecere, presidente dell'ordine degli architetti di Terni, il quale ha però confermato di non aver ancora firmato la nomina ad assessore.