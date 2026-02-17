Chi è Stefano Bandecchi Da parà della Folgore a sindaco di Terni sua l’università con tanto di Rolls Royce

Stefano Bandecchi ha deciso di candidarsi a sindaco di Terni dopo aver conquistato il mondo degli affari e l’università. La sua vittoria alle elezioni ha cambiato il volto della città, che ora guarda a lui come a un leader deciso e determinato. Nato a Livorno e residente da anni a Terni, Bandecchi ha alle spalle una carriera ricca di avventure, tra cui il servizio come parà nella Folgore e il successo come imprenditore. Ora, con la sua università e un’auto di lusso come la Rolls Royce, guida le sorti di una comunità che lo segue con interesse.

Terni, 17 febbraio 2026 – Un Trump alla livornese, un imprenditore, un affabulatore, un vulcano? Difficile definire Stefano Bandecchi, 65 anni il 4 aprile, livornese di nascita e ternano di adozione, visto che nella città umbra è sindaco dal maggio 2023 e della provincia ternana presidente dal marzo 2025. Bandecchi a testa in giù, il fantoccio appeso e la reazione del sindaco di Terni: "Siete degli scemi" Le origini. Bandecchi è livornese del quartiere di Shangai. Quartiere popolare per origini umili ma dignitose: la mamma è casalinga, il padre camionista. Lui fa il pescatore, il manovale, poi arriva la cartolina del militare e anche in questo caso non si accontenta di un posto in seconda fila: fa il parà nella Folgore, partecipa anche a operazioni in Libano.

20 milioni di tasse non pagate tra Ferrari e Rolls-Royce: rinviato a giudizio il sindaco di Terni Stefano BandecchiStefano Bandecchi, sindaco di Terni e leader di Alternativa Popolare, deve affrontare un processo perché si sospetta che abbia evaso circa 20 milioni di euro di tasse, tra Ferrari e Rolls-Royce.

