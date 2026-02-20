In corso la sostituzione di 44 pali della pubblica illuminazione

A San Prisco, si stanno sostituendo 44 pali dell’illuminazione pubblica per migliorare la sicurezza stradale. Il Comune ha avviato i lavori, che prevedono l’installazione di nuove luci a LED e la riparazione di alcune linee danneggiate. Gli interventi interessano le vie principali e le zone più isolate, per garantire maggiore visibilità di notte. Gli abitanti della zona attendono che i lavori siano completati nel più breve tempo possibile.

In corso interventi di riqualificazione dell'illuminazione pubblica sul territorio comunale di San Prisco. Complessivamente si sta provvedendo alla sostituzione di 44 pali della luce, precedentemente segnalati e rimossi perché pericolosi e a rischio per l’incolumità pubblica.“Si tratta di un.🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Colonie feline censite, tabelle identificative sui pali della pubblica illuminazione Leggi anche: Ripristino illuminazione pubblica in via Fedele Grande: 60 pali con tecnologia Led Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Avvalimento e obblighi dichiarativi: il limite alla sostituzione dell’impresa ausiliaria; Metropolitana a Milano, con 43 nuovi ascensori e 28 montascale il 97% della rete ora è accessibile ai viaggiatori con disabilità. M1 da record; PMA, audizioni in Senato sulla sostituzione mitocondriale: prevenire malattie rare con una sperimentazione regolata; Carte di indentità, 6 aperture straordinarie. Sostituzione dell’acquedotto. In corso le asfaltature nelle strade di Massa MacinaiaE’ terminata nei giorni scorsi l’asfaltatura di via della Gianna a Massa Macinaia ed è in corso l’asfaltatura di via dei Sodini, mentre a seguire sarà riasfaltata anche via del Pergolone nella stessa ... lanazione.it 20/2/26. E' in corso in questi giorni l'intervento di sostituzione dei pali degli ormeggi in canal Vena a Chioggia (foto di oggi pomeriggio, di G. Albertini) x.com Durante questi giorni di vacanze di Carnevale sono in corso i lavori di controllo e di eventuale sostituzione delle luci di emergenza presso la scuola primaria di Pedavena. Nel plesso sono presenti quasi 60 lampade che vengono puntualmente verificate e, - facebook.com facebook