Asfaltature approvato piano da 2,5 milioni | ecco tutte le vie interessate

La Giunta comunale ha approvato un nuovo piano per le strade della città: due lotti di asfaltature per un investimento totale di 2,5 milioni di euro, metà finanziato con risorse proprie tramite mutuo e l’altra metà grazie a un contributo regionale. L’iniziativa, proposta dall’assessore Lidia Diomede, punta a migliorare sicurezza e percorribilità su assi fondamentali, in sinergia con i preparativi per Pordenone Capitale della Cultura 2027. Il primo intervento colpirà Via Montereale Nord e Sud (porzione verso Largo Go S. Giovanni), Via Roveredo, Viale Venezia (da Via del Troi a Via Montereale) e Via Prasecco.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

