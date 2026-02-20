Asfaltature approvato piano da 2,5 milioni | ecco tutte le vie interessate
La Giunta comunale ha dato il via libera a un piano di asfaltature del valore di 2,5 milioni di euro, deciso per migliorare le strade cittadine. La scelta prevede due interventi principali, coinvolgendo diverse vie del centro e delle periferie. La metà dei fondi deriva da un mutuo contratto dal Comune, mentre l’altra metà arriva da un contributo regionale. Entro i prossimi mesi, si prevedono lavori nelle principali arterie della città.
La Giunta comunale ha approvato un nuovo piano per le strade della città: due lotti di asfaltature per un investimento totale di 2,5 milioni di euro, metà finanziato con risorse proprie tramite mutuo e l’altra metà grazie a un contributo regionale. L’iniziativa, proposta dall’assessore Lidia Diomede, punta a migliorare sicurezza e percorribilità su assi fondamentali, in sinergia con i preparativi per Pordenone Capitale della Cultura 2027. Il primo intervento colpirà Via Montereale Nord e Sud (porzione verso Largo Go S. Giovanni), Via Roveredo, Viale Venezia (da Via del Troi a Via Montereale) e Via Prasecco.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
