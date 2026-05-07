Terni offerte per gli studios di Papigno e il camping di Piediluco | novità e sviluppi

A Terni, si registrano aggiornamenti riguardo le strutture di maggiore rilevanza nel territorio. Dopo diversi tentativi e proroghe, sono state pubblicate nuove offerte per il camping situato al Lago di Piediluco e per gli ex studi di Papigno, entrambe ancora in attesa di un nuovo gestore. Le procedure di gara rappresentano un passo importante per le strutture coinvolte, che cercano una nuova gestione dopo i precedenti bandi andati deserti.

Dopo bandi andati deserti e proroghe, arrivano novità per due delle più importanti strutture del territorio ternano ancora in cerca di una nuova gestione: il camping del Lago di Piediluco e gli ex studios di Papigno.La gestione del campeggio del Lago di Piediluco è stata aggiudicata alla società.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Ex studios Papigno: Terni valuta proposta romana via trattativa privata? Cosa scoprirai Chi è la società di via Tivoli che ha inviato l'offerta? Come può il Comune accettare una proposta arrivata fuori tempo massimo?... Leggi anche: Studios Papigno, bando per la concessione andato deserto: mentre parte delle strutture riprendono vita con il Cantamaggio Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Terni, ex studios Papigno: trattativa privata con gruppo romano. Giudicano in tre; Crai apre a Terni: è il secondo punto vendita dell’insegna in Umbria; Ternana all’asta, quanto vale davvero la società rossoverde: tutte le cifre; Auto si ribalta a San Liberato di Narni: grave 75enne elitrasportato all’ospedale di Terni. Diocesi: Terni-Narni-Amelia. Lunedì festa per la patrona santa Fermina. Tradizionale offerte dei ceri dai ComuniLunedì 24 novembre ad Amelia si celebre la festa di santa Fermina, patrona della città e copatrona della diocesi di Terni-Narni-Amelia. Una celebrazione che è un evento religioso e civile, un ... agensir.it San Marino. Campionati Italiani giovanili Terni tennistavolo: 25 aprile / 2 maggio - facebook.com facebook