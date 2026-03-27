Studios Papigno bando per la concessione andato deserto | mentre parte delle strutture riprendono vita con il Cantamaggio

Il bando per la concessione degli ex studi di Papigno è andato a vuoto, nonostante i sopralluoghi e la proroga dei termini. La procedura di valorizzazione delle strutture si è conclusa senza ricevere offerte. Nel frattempo, alcune parti degli studi stanno riprendendo vita grazie al Cantamaggio, che si svolge nelle vicinanze. La situazione lascia aperta la possibilità di future iniziative per recuperare l’area.

Nessuna proposta per la gestione complessiva dell'area da circa 150.000 metri quadrati Nessuna offerta, nonostante i sopralluoghi e la proroga dei termini. Va deserta la procedura per la concessione di valorizzazione degli ex studios di Papigno. Il bando, pubblicato lo scorso novembre, prevedeva una concessione fino a 30 anni con un canone annuo a base d’asta di 15 mila euro. L’obiettivo è quello di recuperare e rifunzionalizzare l’area - circa 150.000 mq in parte vincolata come bene culturale e ambientale, tramite un partenariato pubblico-privato, favorendo un diverso tipo di attività. Infatti, tra le destinazioni d’uso si apre a più possibilità: attività produttive, culturali, museali, fieristiche, cinematografiche e turistiche. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Studios Papigno, bando per la concessione andato deserto: mentre parte delle strutture riprendono vita con il Cantamaggio Articoli correlati Il caso delle passerelle per disabili. Bando deserto: "Sono irrealizzabili"Il bando per abbattere le barriere architettoniche va deserto, e in consiglio scoppia la polemica. Francavilla, pubblicato il bando per la gestione dello stadio: concessione triennaleIl Comune di Francavilla al Mare ha pubblicato il bando di gara per l’affidamento della gestione dell’impianto sportivo comunale "Stadio Nino Cerullo...