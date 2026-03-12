Sicurezza e disagio giovanile | assemblea con l' amministrazione all' Istituto Corni

Gli studenti dell'Istituto Corni hanno convocato un’assemblea con l’amministrazione per discutere di sicurezza e disagio tra i giovani, argomenti che sono al centro del dibattito cittadino. L’iniziativa è stata decisa dagli stessi studenti, che hanno chiesto un confronto diretto per affrontare le problematiche che riguardano la loro realtà quotidiana. La riunione si è svolta nell’aula dell’istituto.

Richiesta dagli stessi studenti. Coinvolti gli assessori Camporota, Venturelli e Bortolamasi. Un’assemblea chiesta dagli studenti stessi all’amministrazione per confrontarsi su temi al centro del dibattito cittadino come sicurezza e disagio giovanile. Si è tenuto questa mattina, giovedì 12 marzo, negli spazi dell’Istituto Fermo Corni in largo Aldo Moro un incontro che ha visto, da una parte, il mondo della scuola con studenti, professori e coordinatori dei genitori, il Consiglio d’Istituto e i rappresentanti di classe del biennio; dall’altra quello delle istituzioni con gli assessori alla Sicurezza urbana integrata e Coesione sociale... 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Disagio giovanile e microcriminalità, le 5 proposte del Partito Democratico per la sicurezza

Sicurezza e disagio giovanile, Scaramagli risponde al Pd: “A Ferrara non si parte da zero”“Le proposte che Pirazzini elenca - prosegue l’assessora - sono già oggi realtà o fanno parte di percorsi strutturati a cui il Comune di Ferrara...

Contenuti e approfondimenti su Istituto Corni

Modena, disagio giovanile: assessori Camporota, Venturelli e Bortolamasi a confronto con gli studentiUn’assemblea chiesta dagli studenti stessi all’Amministrazione per confrontarsi su temi al centro del dibattito cittadino come sicurezza e disagio giovanile. Si è tenuto questa mattina, giovedì 12 ... lapressa.it

Milano, sicurezza e disagio giovanile: educazione, prevenzione e controllo per superare la violenzaLa lettera di una madre pubblicata sul Corriere Milano il 24 dicembre scorso, che racconta l’impressionante aggressione subita dal figlio quindicenne in corso Buenos Aires, colpisce per una ragione ... milano.corriere.it