Terni la BctLab apre al sogno | i colori di Falocco e Fidenzi

A Terni, la BctLab apre le sue porte a una mostra che unisce paesaggi onirici e opere poetiche, con lavori di Falocco e Fidenzi. L’evento si svolge nel contesto di un vernissage che prevede interventi critici e musica dal vivo, creando un’atmosfera di dialogo tra arte visiva e performance musicale. La mostra rimarrà aperta fino a una data da definire, offrendo ai visitatori l’opportunità di esplorare i colori e le suggestioni delle opere esposte.

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? Punti chiave Come si fondono i paesaggi onirici con la fioritura poetica delle opere?. Chi accompagnerà il vernissage con riflessioni critiche e musica dal vivo?. Dove potrete immergervi in questo dialogo tra pittura e natura sospesa?. Perché questa esposizione trasforma la BctLab in un laboratorio di sensibilità?.? In Breve Mostra aperta a Terni dalle 16.30 alle 19.30 fino al 10 maggio.. Partecipazione musicale di Lorenzo Speziali, Kevin Scimia e Luca Fossatelli.. Intervento critico dell'artista e docente Alvaro Caponi durante il vernissage.. Evento inserito nella rassegna culturale Piazza d'Arti presso la BctLab.. Le opere di Naomi Falocco e Sara Fidenzi aprono le porte della BctLab in piazza della a Terni questo giovedì 7 maggio alle ore 17 per l’inaugurazione di Petali tra le nuvole.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terni, la BctLab apre al sogno: i colori di Falocco e Fidenzi Notizie correlate “Oltre il visibile”, mostra d’arte al BctLab di Terni in piazza della RepubblicaIl BctLab di Terni, in piazza della Repubblica, ospita la mostra d’arte “Oltre il visibile”. Leggi anche: Terni, la collettiva ‘Prima Vera Arte’: “La tonalità dei colori rende l’anima felice” I PARTECIPANTI