Terni la collettiva ‘Prima Vera Arte’ | La tonalità dei colori rende l’anima felice I PARTECIPANTI

A Terni si apre una mostra collettiva intitolata ‘Prima Vera Arte’ che si terrà a Palazzo Carrara dal 30 aprile al 10 maggio. L’esposizione presenta opere che si concentrano su temi di creatività, colore ed emozione, con l’obiettivo di coinvolgere i visitatori attraverso un’esperienza artistica ricca di tonalità vivaci e sentimenti. L’evento riunisce diversi artisti che condividono questa prospettiva espressiva.

Creatività, colore, emozione. Sono i tre pilastri che compongono ‘Prima Vera Arte’, ossia una mostra d’arte collettiva in programma a Palazzo Carrara, dal prossimo 30 aprile al 10 maggio. A curare la rassegna è Liviana Sinibaldi, che ha organizzato l’evento in collaborazione con il gruppo Oltre.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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