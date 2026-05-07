Terni crescita esponenziale degli interventi con elisoccorso | Unici nel centro Italia a poter atterrare ovunque

A Terni si registra un aumento rapido e significativo degli interventi con l’elisoccorso, che può atterrare in qualsiasi zona della città. Questa capacità rende il servizio unico nel centro Italia e riflette l’efficienza dell’ospedale Santa Maria, che costituisce un punto di riferimento per le emergenze sanitarie nella regione. La crescita degli interventi evidenzia l’importanza della presenza di questa risorsa nelle operazioni di soccorso.

Una crescita evidente, esponenziale, che attesta la qualità dell’ospedalizzazione al Santa Maria di Terni. Alla fine di settembre 2024 è stata inaugurata la piattaforma per l’elisoccorso. Al termine dello stesso anno gli interventi del Nibbio sono stati tredici. Il numero è poi salito a 108 nel.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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