Terni | 18 milioni per scuole e mense i dettagli degli interventi

Terni ha deciso di investire oltre 18 milioni di euro per migliorare scuole e mense, causando una significativa ripresa dei lavori di edilizia scolastica. Durante una riunione in sala consiliare, le commissioni comunali hanno definito i dettagli degli interventi, che prevedono ristrutturazioni e nuove strutture. Questo progetto mira a garantire ambienti più sicuri e funzionali per studenti e insegnanti. La discussione continua per stabilire le priorità degli interventi.

La sfida dei 18 milioni: Terni investe nel futuro delle scuole. Nella sala consiliare di Palazzo Spada a Terni, si è tenuta una riunione congiunta della prima e seconda commissione comunale per fare il punto sugli interventi di edilizia scolastica, con un investimento di oltre 18 milioni di euro. L’architetto Piero Giorgini ha illustrato i progressi dei lavori, mentre gli assessori Tiziana Laudadio e Sergio Anibaldi hanno fatto il loro debutto istituzionale. Tra i progetti principali, la riqualificazione di asili e scuole, l’ampliamento delle mense e interventi di efficientamento energetico. Il presidente Andrea Sterlini ha introdotto la sessione, sottolineando l’importanza degli investimenti effettuati negli ultimi tre anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Terni, mense e scuole: “Gestione rilevante da oltre diciotto milioni di euro”. INTERVENTI E TEMPISTICHEA Terni, la gestione delle mense e delle scuole coinvolge oltre diciotto milioni di euro, a causa di recenti investimenti pubblici.

Leggi anche: Barriere architettoniche nelle scuole: il Ministero stanzia 18,6 milioni di euro per l’eliminazione degli ostacoli negli edifici scolastici statali e paritari. DECRETO

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Evasione fiscale, Stefano Bandecchi a processo: Mai pagati 20 milioni di euro; Terni, Comune ‘boccia’ proposta concordato di una società di costruzioni. Milioni di euro in ballo; Stefano Bandecchi rinviato a giudizio per evasione fiscale. Il sindaco di Terni: Tutto previsto, l'indagine fa schifo, è fatta male; Terni, rinvio a giudizio di Stefano Bandecchi: La città vive una grave situazione che appare di legalità sospesa.

Stefano Bandecchi, il sindaco di Terni rinviato a giudizio per evasione fiscale: Mai pagati 20 milioni di euroIl gup di Roma ha rinviato a giudizio Stefano Bandecchi, accusato di evasione fiscale. Al sindaco di Terni, presente oggi in aula, la procura contesta in particolare di aver evaso circa 20 milioni di ... affaritaliani.it

Evasione fiscale, il sindaco di Terni Bandecchi rinviato a giudizio: 20 milioni di imposte non pagate dalla sua UnicusanoIl sindaco di Terni, Stefano Bandecchi è stato rinviato a giudizio con l’accusa di evasione fiscale. L'inchiesta è stata sviluppata dalla Procura di Roma ... ilfattoquotidiano.it

Fuori dal coro. . Stefano Bandecchi, sindaco di #Terni e imprenditore, il mancato versamento di circa 20 milioni di euro di imposte e le offese al nostro giornalista Andrea Catino. #Fuoridalcoro - facebook.com facebook

#Roma Rinviato a giudizio per evasione fiscale il sindaco di Terni Stefano Bandecchi. Non avrebbe pagato imposte, tra il 2018 e il 2022, per circa 20 milioni, come amministratore di fatto dell'università telematica #Unicusano. Andrà a processo il 4 giugno. x.com