Nel 2026 si registra una crescita esponenziale di Comotto, sia in campo che nel valore di mercato. Tra i giocatori in prestito dal Milan, il più in forma è il giovane Comotto, che ha mostrato miglioramenti evidenti nelle sue prestazioni e nel rendimento complessivo. La sua evoluzione ha attirato l’attenzione di osservatori e addetti ai lavori, mentre il suo valore ha continuato a salire.

Pianeta Milan sta aggiornando ogni settimana l'andamento dei giocatori rossoneri in prestito in questa stagione. Dall'inizio del 2026 c'è un giocatore che sta dando continuità alle sue prestazioni e al momento è quello più in forma dei calciatori di proprietà del Milan in giro per il Mondo. Stiamo parlato di Christian Comotto prodotto del settore giovanile rossonero che è emerso negli ultimi anni come un talento davvero importante, tanto è vero che in una sola stagione con il Milan Primavera ha totalizzato 31 presenze con 4 gol e 2 assist, numeri offensivi importanti visto che si tratta di un centrocampista centrale. In estate... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Comotto crescita esponenziale nel 2026: non solo in campo, in salita anche il valore

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