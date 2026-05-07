Terni blitz di sicurezza | arrestata donna per rapina e spaccio

A Terni, una donna è stata arrestata dalle forze di sicurezza con l'accusa di aver effettuato una rapina e di essere coinvolta in attività di spaccio. Durante un blitz nel minimarket di via Chiesa, sono stati trovati e sequestrati alcuni prodotti alimentari potenzialmente pericolosi. La donna è stata condotta in custodia, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire tutti i dettagli dell’operazione.

? Cosa scoprirai Chi è la donna arrestata per rapina e spaccio a Terni?. Quali pericoli alimentari sono stati scoperti nel minimarket di via Chiesa?. Dove sono stati individuati i bivacchi abbandonati in zona via Trieste?. Come hanno operato le forze dell'ordine durante i controlli in città?.? In Breve Identificate 94 persone e controllati 42 veicoli nei punti nevralgici di Terni.. Divisione P.A.S. e Guardia di Finanza sequestrano alimenti scaduti in un minimarket etnico.. Presenza di bivacchi abbandonati rilevata dalle autorità nell'area dell'ex Globus Tenda.. La donna deve scontare una pena residua di 5 anni e 3 mesi.. Una donna di 51 anni residente a Terni è stata condotta alla Casa Circondariale di Perugia-Capanne dopo l’esecuzione di un ordine di carcerazione definitivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

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