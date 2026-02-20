Terni rimpatriato e accompagnato con scorta internazionale | precedenti per rapina spaccio e resistenza

Un cittadino nigeriano con precedenti per rapina, spaccio e resistenza è stato rimpatriato dopo essere stato monitorato nelle carceri di Terni. L’operazione è stata coordinata dall’ufficio immigrazione della Questura, che ha deciso di accompagnarlo con scorta internazionale. La misura si è resa necessaria a causa delle sue recenti condotte illegali e del suo passato criminale. La sua partenza rappresenta un passo deciso contro l’immigrazione irregolare nella zona. L’uomo è stato trasferito nel suo paese di origine senza ulteriori problemi.

"L'attività si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e controllo del territorio volto a garantire la sicurezza pubblica" Un cittadino nigeriano è stato rimpatriato all'esito del monitoraggio degli stranieri detenuti nelle due carceri della provincia, effettuato dall'ufficio immigrazione della Questura. Il quarantenne, gravato da precedenti per reati di rapina, spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, è stato accompagnato nel paese di origine mediante scorta internazionale, secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di immigrazione.