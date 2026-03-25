Ostia spaccio di droga mascherato dalla routine quotidiana | arrestata una donna

Una donna è stata fermata a Ostia durante un controllo di routine. Viene trovata in possesso di uno zaino e di una busta, che sono stati sequestrati dagli agenti. La donna è stata arrestata con l’accusa di spaccio di droga. L’episodio si è verificato nella mattinata del 25 marzo 2026 e fa parte di un’operazione delle forze dell’ordine nella zona.

Ostia, 25 marzo 2026 – Usciva di casa con uno zaino sulle spalle e una busta tra le mani, come in una mattinata qualunque. Ma dietro quella routine solo apparentemente ordinaria, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, si nascondeva un carico di droga già pronta per essere distribuita al dettaglio. È quanto emerso dall’attività degli agenti della Polizia di Stato del X Distretto Lido di Roma, che hanno arrestato una quarantenne italiana, gravemente indiziata del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la donna avrebbe alternato gesti di ordinaria quotidianità a un’attività illecita ben strutturata. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Segnalata dalla coinquilina, arrestata una trentaseienne per spaccioUna segnalazione arrivata alla centrale operativa della Questura di Verona ha portato, nella mattinata di martedì 30 dicembre, all’arresto di una... Battipaglia, sorpresa con hashish e cocaina pronte per lo spaccio: arrestata una donnaUna donna è stata arrestata nei giorni scorsi sulla litoranea di Battipaglia dopo essere stata trovata in possesso di sostanze stupefacenti già... Aggiornamenti e notizie su Ostia spaccio di droga mascherato dalla... Temi più discussi: Ostia, il magazzino su quattroruote: scoperti un chilo di cocaina e pistola nel baule (video); Droga nel bagagliaio e nelle radici di un albero, arrestati due pusher a Ostia in poche ore; La pineta di Ostia come magazzino della cocaina: tradito dal nascondiglio tra le radici; Ostia, scoperto bazar della droga in casa: 34enne arrestata con 65 kg di stupefacenti. Ostia, spaccio di droga mascherato dalla routine quotidiana: arrestata una donnaOstia, 25 marzo 2026 – Usciva di casa con uno zaino sulle spalle e una busta tra le mani, come in una mattinata qualunque. Ma dietro quella routine solo apparentemente ordinaria, secondo quanto ricost ... ilfaroonline.it Ostia, esce con la spesa ma porta droga nello zaino: arrestata 40enne, sequestrati 700 grammiOstia, donna fermata dalla Polizia dopo la spesa: in busta e zaino hashish e marijuana. Arrestata una quarantenne, disposti i domiciliari. ilquotidianodellazio.it Ostia, Casalpalocco, Infernetto, Axa, Acilia, Dragona e dintorni - facebook.com facebook Cocaina in un bagagliaio e sull'albero, due arresti a Ostia. Sequestrate anche una pistola con matricola abrasa e una rivoltella #ANSA x.com