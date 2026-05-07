Ternana Giornata chiave per il destino della società

Oggi potrebbe essere una giornata decisiva per la Ternana Calcio, considerando i tempi tecnici e operativi necessari. La società si trova di fronte a una scadenza importante che potrebbe influenzare in modo rilevante il suo futuro. La situazione si sviluppa in un contesto in cui le decisioni devono essere prese rapidamente per rispettare le tempistiche previste.

Fare presto, anzi prestissimo, considerando i tempi tecnico-operativi. Quella odierna può essere la giornata decisiva per il destino della Ternana Calcio. Coloro che intendono presentare un’offerta al tribunale entro le ore 12 di martedì prossimo per acquisire il ramo d’azienda sportivo, devono infatti costituire un’apposita società. In questa complicata corsa contro il tempo proseguono incontri e contatti a vari livelli, anche per instaurare sinergie. Una speranza (come anticipato nella serata di martedì da Tag24Umbria) si è accesa con l’entrata in scena di un advisor che, per conto di un imprenditore definito "importante e credibile", ha...🔗 Leggi su Lanazione.it

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