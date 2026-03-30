Ternana tiene banco il destino del club

A Ternana la situazione societaria del club continua a essere al centro dell’attenzione. Da diversi giorni i tifosi e gli addetti ai lavori aspettano aggiornamenti concreti sul futuro della gestione, senza però ottenere comunicazioni ufficiali o informazioni definitive. La questione rimane aperta e al momento non si hanno novità ufficiali in merito alle decisioni che riguardano il club.

Inizia l’ennesima settimana da cui il popolo rossoverde attende segnali, possibilmente chiari, sul futuro societario. Oggi la squadra riprende ad allenarsi dopo il rinvio della sfida con la Juventus Next Gen dovuto alla convocazione in nazionale di vari calciatori bianconeri. Nonostante la Ternana sia attesa dagli ultimi cinque turni della stagione regolare, decisivi per il piazzamento nei playoff, è inevitabile che l’apprensione dei tifosi sia essenzialmente generata da quanto accade fuori dal campo, soprattutto dopo l’esito negativo del ricorso al Tar per il progetto stadio-clinica. Non essendoci ancora dichiarazioni da parte della... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ternana, tiene banco il destino del club Articoli correlati Sarà Vero? Il punto neroazzurro: la telenovela Tramoni tiene bancoPisa, 26 gennaio 2026 – Sono ore caldissime sul fronte calciomercato in casa Pisa. Leggi anche: Il caso Murlungo tiene banco: "Residui velenosi della Farmoplant. Sicuri di volerci costruire alloggi?" Una selezione di notizie su Ternana tiene banco il destino del club Discussioni sull' argomento Ternana, tiene banco il destino del club; Ternana, si cerca il nuovo direttore sportivo: Botturi in pole, Ferrarese nel mirino. Campobasso-Ternana 0-1, ottime FereTerni, 19 ottobre 2025 – A tratti un’ottima Ternana vince a Campobasso (dove peraltro non aveva mai vinto) e continua a scalare la classifica, piazzandosi a ridosso delle prime. Primo tempo di chiara ... lanazione.it Ternana, prova di forza e orgoglio. Steso il Ravenna al LiberatiTERNANA (3-4-1-2): D’Alterio; Donati, Maestrelli, Martella (46’ st Majer); Kerrigan, Garetto (46’ st Kurti), Vallocchia, Ndrecka; Panico (21’ st Dubickas ... lanazione.it https://terninrete.it/notizie-di-terni-pallavolo-play-out-gara-2-ternana-volley-academy-savigliano-3-2/ - facebook.com facebook