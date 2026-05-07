Terna vola nel primo trimestre | ricavi su e debito in forte calo

Nel primo trimestre, la società di distribuzione di energia ha registrato un aumento dei ricavi e una significativa riduzione del debito rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Gli investimenti sono diminuiti del 9% rispetto al 2025, indicando un cambio nelle strategie di spesa. Questi dati arrivano in un momento in cui l’azienda ha anche ridotto la sua esposizione finanziaria, puntando a una maggiore solidità patrimoniale.

? Cosa scoprirai Perché gli investimenti di Terna sono calati del 9% rispetto al 2025?. Come influisce la riduzione del debito sulla solidità del gruppo?. Cosa nasconde il rallentamento dei cantieri infrastrutturali nel bilancio trimestrale?. Quali sono le conseguenze della fase di consolidamento sui futuri ricavi?.? In Breve EBITDA a 697,6 milioni di euro con crescita del 7% rispetto al 2025.. Utile netto trimestrale di 276,5 milioni di euro, in lieve aumento dello 0,4%.. Investimenti a 511,4 milioni di euro, calo del 9% rispetto al primo trimestre 2025.. Debito finanziario netto sceso a 12.170,2 milioni di euro dopo il calo di 830 milioni..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terna vola nel primo trimestre: ricavi su e debito in forte calo Notizie correlate Il caffè Kimbo vola nel 2025: ricavi oltre 300 milioni e debito in forte caloIl Consiglio di Amministrazione di Kimbo Spa ha chiuso il bilancio relativo all’esercizio 2025, che segna un punto di svolta importante nel percorso... Terna, ricavi in crescita nel primo trimestre. A De Biasio poteri ad interimTerna ha annunciato oggi i risultati consolidati al 31 marzo 2026, che evidenziano una solida crescita dei principali indicatori economici rispetto... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Federazione Italiana di Bocce - Aosta, ultimo atto tra Brb Ivrea e La Perosina - FIB; BOCCE / Auxilium Saluzzo festeggia la salvezza nella serie A del volo. Terna cresce nel primo trimestre, ricavi più 9,6 per cento. E spinge sui cavi strategiciRicavi a 988,7 milioni piu 9,6 per cento, Ebitda a 697,6 milioni e utile a 276,5 milioni. Investimenti a 511,4 milioni in flessione per il profilo dei ... huffingtonpost.it Terna: +9,6% ricavi nel primo trimestre, utile netto del gruppo a 276,5 milioni«In un contesto complesso e molto volatile, Terna ha registrato un miglioramento dei propri indicatori economico-finanziari. I ricavi del primo trimestre del 2026, pari a 988,7 milioni di euro, regist ... ilsole24ore.com Gli investimenti complessivi effettuati dal Gruppo Terna nel periodo sono pari a 511,4 milioni in calo del 9% - facebook.com facebook