Termoli | il prof Molino svela il legame tra scuola e fede in biblioteca

Nel centro culturale di Termoli, il professore Molino ha presentato una riflessione sul rapporto tra scuola e fede, concentrandosi sul ruolo della Bibbia nella vita dei giovani. Durante l'incontro in biblioteca, sono stati affrontati temi legati all'importanza della spiritualità nel superare l'emarginazione e alla presenza di riferimenti biblici nelle esperienze quotidiane dei ragazzi. La discussione ha coinvolto studenti e cittadini interessati a conoscere questa connessione.

? Cosa scoprirai Come può la fede aiutare i giovani a superare l'emarginazione?. Cosa rivela il legame tra Bibbia e cronaca quotidiana dei ragazzi?. Perché la scuola deve integrare la dimensione religiosa nel percorso educativo?. Chi porterà il dibattito tra fede e realtà sociale a Termoli?.? In Breve Evento martedì 12 maggio ore 17 presso la Biblioteca G. Perrotta di Termoli.. Relatore Giuseppe Colombo, Provveditore agli Studi di Campobasso, interviene al dibattito.. Presentazione dei volumi In principio era la scuola e Voci della Memoria.. Molino, laureato alla Sapienza nel 1986, insegna sociologia presso IRECOOP Molise.. Martedì 12 maggio alle ore 17, la Biblioteca comunale G.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Termoli: il prof. Molino svela il legame tra scuola e fede in biblioteca Notizie correlate Gaza e Libano: il grido di Termoli tra fede e ferite del conflitto? Cosa sapere Lions Club e Ordine dei Giornalisti si riuniscono a Termoli il 23 aprile. Il trailer del film – diretto da James Lucas – svela l’intenso e intimo legame tra la top model Kate Moss e il pittore Lucian FreudQuando la supermodella Kate Moss entra nello studio del celebre pittore Lucian Freud, nessuno dei due può immaginare quanto quell’incontro cambierà...