È stato diffuso il trailer di un film diretto da James Lucas che mostra l’incontro tra la top model Kate Moss e il pittore Lucian Freud. Nel video si vede Moss entrare nello studio del pittore, dando il via a un rapporto che si rivela molto più profondo di quanto ci si aspettasse. Il film si concentra sul legame tra i due, descritto come intenso e intimo.

Q uando la supermodella Kate Moss entra nello studio del celebre pittore Lucian Freud, nessuno dei due può immaginare quanto quell’incontro cambierà le loro vite. Moss & Freud, il nuovo film diretto da James Lucas, racconta proprio questo: nove mesi di sedute di posa, tensioni e trasformazioni personali nella Londra dei primi anni 2000. Da questo incontro, umano e artistico, prese vita il celebre ritratto Naked Portrait 2002. A interpretare la modella nel film è Ellie Bamber, mentre Derek Jacobi veste i panni del pittore. Lo stile di Kate Moss. guarda le foto Moss & Freud, una modella come musa. Presentato al London Film Festival e a ottobre 2025 alla Festa del Cinema di Roma, il film – con produttrice esecutiva la stessa Kate Moss – arriverà nei cinema britannici a maggio.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il trailer del film – diretto da James Lucas – svela l’intenso e intimo legame tra la top model Kate Moss e il pittore Lucian Freud

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Panoramica sull’argomento

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