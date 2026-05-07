Termoli addio alle carte d’identità | calendario per il rinnovo CIE

A Termoli, le carte d’identità cartacee saranno ritirate definitivamente nel prossimo futuro, con una data di scadenza già stabilita. Chi desidera ottenere una nuova CIE potrà presentare la richiesta senza appuntamento, fino a un massimo di 40 persone al giorno. La nuova procedura mira a semplificare e velocizzare il processo di rinnovo, eliminando la necessità di prenotazioni anticipate.

? Cosa scoprirai Quando scadranno definitivamente le vecchie carte d'identità cartacee a Termoli?. Come funzionerà l'accesso senza appuntamento per le prime 40 richieste?. Quali documenti bisogna portare obbligatoriamente allo sportello per il rinnovo?. A quali date specifiche sono fissate le aperture straordinarie del sabato?.? In Breve Aperture straordinarie il sabato dalle 9:00 alle 12:00 fino al 24 ottobre 2026.. Il 9 maggio 2026 limite massimo di 40 richieste senza appuntamento preventivo.. Documenti necessari per il rinnovo sono vecchia carta d'identità e tessera sanitaria.. Assistenza telefonica al numero 0875712385 disponibile lunedì-venerdì dalle 12:00 alle 13:30.🔗 Leggi su Ameve.eu

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