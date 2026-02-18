Stop alle carte d’identità cartacee | aperture straordinarie per il rilascio della CIE a Montevarchi e Cavriglia

Il Comune di Montevarchi e Cavriglia annunciano aperture straordinarie per il rilascio della CIE, in seguito alla decisione di eliminare le carte d’identità cartacee dal 3 agosto 2026. La causa è la volontà di semplificare le procedure e migliorare la sicurezza dei documenti. Per agevolare i cittadini, gli uffici saranno aperti oltre gli orari normali, offrendo servizi di rilascio anche nei fine settimana. Le persone interessate devono prenotare in anticipo per ottenere la nuova carta elettronica.

Arezzo, 18 febbraio 2026 – Dal 3 agosto 2026 tutte le carte d’identità cartacee cesseranno di avere validità, indipendentemente dalla data di scadenza indicata sul documento. La sostituzione dovrà avvenire con la Carta d’Identità Elettronica (CIE), come previsto dal Regolamento dell'Unione Europea. Per agevolare i cittadini ancora in possesso del formato cartaceo, il Comune di Montevarchi ha potenziato il servizio URP, attivando un’ulteriore postazione dedicata all’emissione delle CIE e programmando aperture straordinarie nei pomeriggi dalle 14.30 alle 17.30 nelle seguenti date: Mercoledì 25 febbraio 2026, Mercoledì 4 e 11 marzo 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stop alle carte d’identità cartacee: aperture straordinarie per il rilascio della CIE a Montevarchi e Cavriglia Stop alle carte d’identità cartacee, aperture straordinarie uffici Urp per il rilascio della Carta d’Identità ElettronicaIl Comune di Arezzo ha deciso di sospendere la consegna delle carte d’identità cartacee a causa dell’aumento delle richieste di Carte d’Identità Elettroniche (CIE). Dal 4 agosto le carte d'identità cartacee non valgono più: aperture straordinarie dell'anagrafeDal 4 agosto le carte di identità cartacee smettono di essere valide in tutta l’Unione Europea. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dal 3 agosto stop alla carta di identità cartacea, il Comune organizza tre open day; Carta d'identità, da agosto stop a quella cartacea: come richiedere il documento elettronico; Stop alla carta d’identità cartacea: open day a Roma il 14 e 15 febbraio per il rilascio del documento elettronico; Carta d’identita’ elettronica obbligatoria: dal 3 agosto stop ai documenti cartacei. Stop alle carte d’identità cartacee: aperture straordinarie per il rilascio della CIE a Montevarchi e CavrigliaArezzo, 18 febbraio 2026 – Dal 3 agosto 2026 tutte le carte d’identità cartacee cesseranno di avere validità, indipendentemente dalla data di scadenza indicata sul documento. La sostituzione dovrà avv ... lanazione.it Stop alle carte d’identità cartacee, aperture straordinarie uffici Urp per il rilascio della Carta d’Identità ElettronicaMontevarchi, ecco le aperture straordinarie degli uffici comunali ... msn.com In vista dello stop definitivo alle carte d’identità cartacee, previsto per il 3 agosto 2026, l'ufficio anagrafe ha previsto delle aperture straordinarie per il rilascio della carta d'identità elettronica nelle seguenti giornate: in occasione delle aperture straordinarie p facebook