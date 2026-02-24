Venezia tentato omicidio nel centro storico | fermate due persone di nazionalità britannica

Due persone di nazionalità britannica sono state fermate dopo un tentato omicidio avvenuto nel centro storico di Venezia nella notte di San Valentino, durante il via vai dei locali. La lite tra i due uomini è degenerata in un'aggressione con un'arma da taglio, che ha provocato gravi ferite a uno dei presenti. La polizia ha immediatamente intervenuto e ha fermato i sospettati poco dopo. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli dell'accaduto.

© Tvzap.it - Venezia, tentato omicidio nel centro storico: fermate due persone di nazionalità britannica

La notte di San Valentino, nel pieno della movida veneziana, un episodio di violenza ha interrotto bruscamente la normalità del centro storico. Un giovane di 22 anni è stato ferito in modo grave dopo essere stato colpito con un'arma da taglio all'interno di un locale, a breve distanza dal Ponte di Rialto. I soccorsi sono scattati in pochi minuti e la vittima è stata trasportata in ospedale per le cure necessarie. L'aggressione, avvenuta in un contesto affollato e in una delle zone più frequentate della città, ha fatto scattare immediatamente gli accertamenti della Polizia di Stato. Fermate due persone di nazionalità britannica.