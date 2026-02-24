Venezia tentato omicidio nel centro storico | due fermati

La polizia di Stato di Venezia ha fermato due persone, di nazionalità britannica, ritenuti responsabili di tentato omicidio. Le attività, condotte dalla Squadra mobile della Questura di Venezia, hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari nei confronti degli indagati, di 19 e 21 anni, sospettati di essere, rispettivamente, esecutore materiale e complice del tentato omicidio di un giovane 22enne, maturato negli ambienti della movida veneziana e commesso, con un' arma da taglio, la notte del 14 febbraio in un locale del centro storico, a poche centinaia di metri dal ponte di Rialto. Le indagini, supportate da intercettazioni, attività di sorveglianza elettronica e articolate analisi su social media e fonti aperte, hanno disvelato, in particolare, la dinamica dei fatti ed il contesto in cui sono maturati, riconducendo il movente a diverbi giovanili per futili motivi, poi sfociati nel fatto di sangue.