Un giovane è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e detenzione di armi nei Quartieri Spagnoli. La vicenda coinvolge anche il figlio di una nota tiktoker, che ha pubblicato un post con un messaggio di salvataggio. Le autorità hanno confermato che le indagini si concentrano su alcuni giovani della zona, senza ulteriori dettagli sui motivi o sul contesto dell'arresto.

Tentato omicidio e armi: sono queste le accuse mosse nei confronti di alcuni giovanissimi dei Quartieri Spagnoli. A finire in cella anche Francesco Pio Bianco, figlio della nota tiktoker Rita De Crescenzo. Inchiesta condotta dalla Mobile del primo dirigente Mario Grassia. Si indaga su un agguato consumato questo anno, nei primi mesi del 2026, nel corso di una contrapposizione tra bande di Montecalvario e di Pizzofalcone, a conferma della particolare fibrillazione criminale che attraversa i vicoli cittadini. Una vicenda nella quale sono al momento quattro i soggetti finiti in cella, tra questi anche il figlio della popolare tiktoker diventata famosa, su scala nazionale, per la vicenda delle carovane di turisti mordi e fuggi in un fine settimana a Roccaraso di due anni fa.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Arrestato il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo: tentato omicidio e armi. Il post della madre: «Così si salva»

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