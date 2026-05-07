Tentato furto al Parco Pozzi | danneggiate le porte da calcetto appena installate | FOTO
Nella notte tra ieri e oggi, alcune porte da calcetto appena installate nel Parco Pozzi di Aversa sono state danneggiate durante un tentativo di furto. Gli ignoti hanno cercato di portarle via, causando danni alle strutture nel corso dell’episodio. Sul posto sono intervenuti i responsabili del parco, che hanno constatato i danni alle porte. La vicenda è ora al vaglio delle forze dell’ordine.
Nella notte tra ieri e oggi, ignoti hanno tentato di rubare le porte da calcetto comunali recentemente installate all’interno del Parco Pozzi ad Aversa.A denunciare l’accaduto è il consigliere comunale Raffaele Oliva, che ha sottolineato come l’intervento tempestivo sia stato possibile grazie.🔗 Leggi su Casertanews.it
Notizie correlate
Controlli a tappeto nel fine settimana, dal tentato furto in un negozio alle auto danneggiate: 12 denunciatiFine settimana di controlli serrati da parte dei carabinieri a Rimini: 167 persone identificate e 93 veicoli fermati.
Una panca usata come ariete e il pc portatile sottratto al locale: in due in manette per tentato furto al parco OlmiNella notte tra il 15 e il 16 aprile, la Polizia di Stato di Bergamo ha tratto in arresto due soggetti, responsabili di tentato furto aggravato in...