Tentato furto al Parco Pozzi | danneggiate le porte da calcetto appena installate | FOTO

Nella notte tra ieri e oggi, alcune porte da calcetto appena installate nel Parco Pozzi di Aversa sono state danneggiate durante un tentativo di furto. Gli ignoti hanno cercato di portarle via, causando danni alle strutture nel corso dell’episodio. Sul posto sono intervenuti i responsabili del parco, che hanno constatato i danni alle porte. La vicenda è ora al vaglio delle forze dell’ordine.