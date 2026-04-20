Controlli a tappeto nel fine settimana dal tentato furto in un negozio alle auto danneggiate | 12 denunciati

Durante il fine settimana, i militari hanno effettuato numerosi controlli nel territorio di Rimini, identificando complessivamente 167 persone e fermando 93 veicoli. Tra le azioni svolte, ci sono state verifiche in un negozio dove si è tentato un furto, oltre a interventi relativi a veicoli danneggiati. Quattro persone sono state denunciate per reati vari e otto per altri motivi, mentre quattro veicoli sono stati sequestrati.

Fine settimana di controlli serrati da parte dei carabinieri a Rimini: 167 persone identificate e 93 veicoli fermati. L’operazione si è conclusa con 12 denunce e 7 segnalazioni per uso di stupefacenti.Tra gli interventi, un caso di tentato furto aggravato: un 21enne tunisino, senza fissa dimora.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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