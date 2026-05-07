Tentata fuga sulla SS18 | banda della truffa dello specchietto inseguita dalla Polizia Municipale

Nelle ultime ore, la Polizia Municipale di Eboli ha condotto un’operazione di controllo lungo la SS18, tra Capaccio Paestum, Eboli e Battipaglia. Durante i controlli, è stato segnalato un tentativo di fuga da parte di alcune persone coinvolte in un episodio legato alla truffa dello specchietto. La polizia ha inseguito il veicolo e ha proceduto con i successivi accertamenti.

Operazione di controllo nelle scorse ore da parte della Polizia Municipale di Eboli, impegnata in un’attività mirata lungo la SS18 tra Capaccio Paestum, Eboli e Battipaglia. Gli agenti della Sezione di Polizia Giudiziaria sono riusciti a intercettare un’auto sospettata di essere utilizzata per.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Avellino, arrestato trentenne per la “truffa dello specchietto”: tentata estorsione e minacce alle vittimeÈ un comunicato stampa della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, firmato dal Procuratore f. Versilia, truffa dello specchietto: tenta di imbrogliare un anziano sulla Sarzanese, arrestatoPIETRASANTA (LUCCA) – I carabinieri di Pietrasanta hanno arrestato un 36enne per truffa in Versilia.