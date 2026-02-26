Versilia truffa dello specchietto | tenta di imbrogliare un anziano sulla Sarzanese arrestato

Un'operazione di polizia ha portato all'arresto di un uomo che aveva tentato di truffare un anziano sulla strada Sarzanese, usando la strategia dello specchietto. Durante un servizio di pattugliamento, gli agenti hanno intercettato la manovra e sono intervenuti prontamente. L'uomo è stato fermato e condotto in commissariato, mentre proseguono le indagini sulla vicenda.

PIETRASANTA (LUCCA) – I carabinieri di Pietrasanta hanno arrestato un 36enne per truffa in Versilia. Durante un servizio di pattugliamento lungo via Sarzanese i militari hanno intercettato e fermato un veicolo già oggetto di attenzione da parte delle forze dell’ordine, in quanto segnalato come mezzo utilizzato per la cosiddetta ‘truffa dello specchietto’. Pochi istanti prima, il conducente, un 36enne originario di Siracusa, aveva avvicinato un 79enne residente a Camaiore (Luca), accusandolo falsamente di aver urtato la propria autovettura e pretendendo un risarcimento immediato in contanti per un danno in realtà mai avvenuto. Grazie alla prontezza della vittima, che non ha assecondato la richiesta e ha tempestivamente avvisato la pattuglia dei carabinieri, il raggiro non è andato a buon fine. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

