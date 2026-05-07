Tentano di imbarcare rifiuti pericolosi da inviare in Turchia | sequestrata nota azienda napoletana

I carabinieri hanno sequestrato preventivamente una società di Caivano che si occupa di recupero e trattamento di rottami ferrosi. L'operazione è stata avviata dopo aver scoperto un tentativo di imbarcare rifiuti pericolosi destinati alla Turchia. La società è stata sottoposta a sequestro, e l’indagine prosegue per chiarire eventuali responsabilità nel traffico illecito di rifiuti.

I carabinieri hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti di una società di Caivano operante nel settore del recuperotrattamento rottami ferrosi. Le attività investigative hanno avuto inizio in seguito ad un sequestro - operato in data 29 settembre 2025 - di 4 articolati.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Rifiuti pericolosi: sequestrata area di 6.000 mqTempo di lettura: 2 minutiI Finanzieri del Comando Provinciale, nel corso di un servizio predisposto per il contrasto alle violazioni delle norme in... Calabritto (AV): Sequestrata un azienda per gestione illecita di rifiuti. Titolare denunciato da CarabinieriAvellino, sequestro di un centro di raccolta rifiuti: denunciato imprenditore per gestione illecita di 350 metri cubi di materiali pericolosi e non...