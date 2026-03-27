Calabritto AV | Sequestrata un azienda per gestione illecita di rifiuti Titolare denunciato da Carabinieri

I Carabinieri di Avellino hanno sequestrato un centro di raccolta rifiuti a Calabritto, denunciando il titolare dell’azienda. L’attività riguardava la gestione di circa 350 metri cubi di materiali pericolosi e non pericolosi senza autorizzazioni. L’operazione si inserisce in un’indagine sulla gestione illecita di rifiuti, che ha portato anche alla denuncia dell’imprenditore coinvolto.

Avellino, sequestro di un centro di raccolta rifiuti: denunciato imprenditore per gestione illecita di 350 metri cubi di materiali pericolosi e non. Nell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali con particolare riferimento alla corretta gestione del ciclo dei rifiuti, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Lioni, in sinergia con i colleghi dell’ Arma territoriale, deferivano in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente, il titolare di un opificio resosi responsabile di gestione illecita di rifiuti. Nello specifico,l’attività investigativa dei militari, ha permesso di accertare che... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Calabritto (AV): Sequestrata un azienda per gestione illecita di rifiuti. Titolare denunciato da Carabinieri Articoli correlati Gestione illecita di rifiuti: sequestrata azienda a CalabrittoNello specifico, l’attività investigativa dei militari, ha permesso di accertare che un imprenditore 53 enne del posto, dedito all’attività di... Senerchia (AV):I Carabinieri denunciano un imprenditore per gestione illecita di rifiutiUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Aggiornamenti e notizie su Calabritto AV Sequestrata un azienda... Calabritto (AV) – Sequestrata un’aziendaI rifiuti, costituiti da legno, ferro, pneumatici fuori uso, batterie esauste, imballaggi ed ingombranti, risultavano depositati senza essere suddivisi per categoria omogenea, stoccati alla rinfusa ... irpinia24.it Calabritto, sequestrata azienda per gestione illecita di rifiuti: denunciato il titolareProseguono i controlli dei Carabinieri a tutela dell’ambiente e della corretta gestione dei rifiuti. A Itto, in provincia di Avellino, i militari del Nucleo Forestale di Lioni, in collaborazione con i ... irpiniaoggi.it