Nella giornata del 31 marzo 2026, un tentativo di furto armato si è verificato all’interno di un supermercato nel centro di Brescia. L’episodio si è concluso con l’arresto di un uomo di 27 anni, di origine marocchina, senza fissa dimora e irregolare sul territorio. La persona arrestata era già nota alle forze dell’ordine.

Brescia, 31 marzo 2026 – Un tentativo di furto armato al supermercato Italmark di piazza Vittoria a Brescia si è concluso con l’ arresto di un 27enne di origine marocchina, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, già noto alle autorità. L’uomo è stato fermato nei giorni scorsi dagli agenti del Commissariato “Carmine” dopo la segnalazione del direttore del punto vendita al numero unico per le emergenze 112. Il responsabile dell’Italmark, difatti, ha notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto tra gli scaffal i. Brescia, ladri intrappolati fanno a pezzi la vetrina per fuggire e si tagliano: uno è stato arrestato Secondo la ricostruzione della polizia, il giovane avrebbe nascosto diversi prodotti sotto il giubbotto nel tentativo di uscire senza pagare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brescia, tentato furto in un supermercato del centro: arrestato un 27enne

Articoli correlati

Tor San Lorenzo, tentato furto in un supermercato: arrestatoArdea, 31 marzo 2026 – Momenti di tensione nella serata, in un supermercato di una nota catena a Tor San Lorenzo, dove un uomo è stato fermato dopo...

Leggi anche: Si scaglia contro un 35enne nel centro di Brescia e lo accoltella al collo: 55enne arrestato per tentato omicidio

Tutto quello che riguarda su Brescia tentato furto in un...

Temi più discussi: Ragazzo ruba uno zaino e un monopattino nel negozio, poi cerca la fuga disperata - BresciaToday; Desenzano, tentato furto al distributore: arrestato 51enne dopo un inseguimento ad alta velocità; Brescia, ruba maglie e pantaloni per quasi mille euro al Coin: arrestata; Comuni di Brescia e di Desenzano del Garda: Contrasto della criminalità diffusa ed al degrado urbano servizi straordinari di Controllo del Territorio. Polizia di Stato: Sequestrati coltello a serramanico, arnesi da scasso e sostanze stupefacenti.

Brescia, furto con coltello all’Italmark: arrestato 27enneIn manette uno straniero, clandestino e senza fissa dimora, già destinatario di un foglio di via. Con sé aveva una lama a serramanico. Il questore ne ha disposto anche l’allontanamento. quibrescia.it

Brescia, tentato furto su auto in sosta: denunciato un 19enneIl giovane aveva sottratto un casco da uno scooter e, successivamente, ha danneggiato una vettura in sosta, asportando un paio di occhiali. quibrescia.it

Eventi, appuntamenti e podcast: il racconto del quotidiano è sempre disponibile online. Sul canale #YouTube di Bresciaoggi,un archivio in continuo aggiornamento con interviste, incontri e video di approfondimento da vedere quando vuoi su mobile, PC e S - facebook.com facebook

Mauro #Pederzoli verso il ritorno a Brescia L’ex #Parma e attuale ds del Rapid Bucarest è tra i candidati a diventare direttore generale dell’Union Brescia. In lista anche Botturi e Marroccu #calciomercato x.com