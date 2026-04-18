Nella notte del 14 aprile 2026, un uomo di 27 anni è stato arrestato a Ginosa con l'accusa di aver tentato di estorcere denaro alla madre convivente e di averla aggredita. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto dopo le segnalazioni di un episodio di violenza familiare. Il giovane è stato portato in caserma e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Tarantini Time Quotidiano È stato arrestato nella notte del 14 aprile 2026 a Ginosa un 27enne del posto, ritenuto responsabile di tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre convivente. L’intervento dei Carabinieri della Stazione di Marina di Ginosa è avvenuto in seguito alla richiesta di soccorso della donna, che ha denunciato un’aggressione avvenuta all’interno della propria abitazione. Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane avrebbe avanzato una richiesta di denaro, presumibilmente destinata all’acquisto di sostanze stupefacenti. Di fronte al rifiuto della madre, avrebbe reagito con minacce di morte e atteggiamenti violenti, arrivando a strattonarla.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Ginosa, tenta di estorcere denaro alla madre e la aggredisce: arrestato 27enne

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