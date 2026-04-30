Tennistavolo l’Italia femminile regola la Croazia ai Mondiali a squadre ed ipoteca i sedicesimi

L’Italia femminile di tennistavolo ha ottenuto una vittoria per 3-0 sulla Croazia alla Copper Box Arena di Londra, nel secondo incontro del Gruppo 13 ai Mondiali a squadre 2026. Dopo aver battuto la Turchia nella prima partita, le azzurre si sono confermate e hanno rafforzato la loro posizione nel girone, ipotecando così l’accesso ai sedicesimi di finale. La competizione si svolge in Inghilterra.

Continua a vincere, alla Copper Box Arena di Londra, in Inghilterra, l’Italia femminile ai Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo: nel secondo tie del Gruppo 13, le azzurre, dopo aver superato la Turchia all’esordio, superano per 3-0 anche la Croazia. Nell’altro incontro odierno le turche, invece, superano l’Argentina per 3-0. Torneo femminileItalia-Croazia 3-0Gaia Monfardini-Ivana Malobabic 3-0 (11-9 11-9 11-9)Giorgia Piccolin-Hana Arapovic 3-1 (11-8 3-11 11-7 17-15)Nicole Arlia-Lea Rakovac 3-2 (11-9 11-8 7-11 3-11 12-10) Tennistavolo: Europa e Brasile ok ai Mondiali a squadre. All’Australia il derby contro la Nuova Zelanda Tennistavolo, l’Italia maschile vince senza giocare ai Mondiali a squadre.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tennistavolo, l’Italia femminile regola la Croazia ai Mondiali a squadre ed ipoteca i sedicesimi Notizie correlate Tennistavolo, l’Italia femminile supera la Turchia all’esordio dei Mondiali a squadreInizia del migliore dei modi, alla Copper Box Arena di Londra, in Inghilterra, il cammino dell’Italia femminile ai Mondiali a squadre 2026 di... Tennistavolo, i risultati della prima giornata dei Mondiali a squadre: Italia femminile okLa prima giornata dei Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo, in corso di svolgimento a Londra, si è ufficialmente conclusa dopo una lunghissima... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Mondiali a squadre di tennistavolo 2026: programma, italiani in gara e dove vedere in diretta tv e streaming | Ping Pong; Tennistavolo, l’Italia femminile supera la Turchia all’esordio dei Mondiali a squadre; Via ai Mondiali di tennis tavolo, 100 anni dopo a Londra è boom: 64 nazioni al via; Tennistavolo, i risultati della prima giornata dei Mondiali a squadre: Italia femminile ok. Tennistavolo, l’Italia femminile regola la Croazia ai Mondiali a squadre ed ipoteca i sedicesimiContinua a vincere, alla Copper Box Arena di Londra, in Inghilterra, l'Italia femminile ai Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo: nel secondo tie del ... oasport.it Tennistavolo, i risultati della prima giornata dei Mondiali a squadre: Italia femminile okLa prima giornata dei Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo, in corso di svolgimento a Londra, si è ufficialmente conclusa dopo una lunghissima maratona ... oasport.it #Uncategorized #AntonioMonaco #CampionatiItalianiGiovanili CIRCOLO TENNISTAVOLO MOLFETTA DA PODIO AI CAMPIONATI ITALIANI UNDER 17: ORO, ARGENTO E BRONZO A TERNI - facebook.com facebook