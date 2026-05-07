Giovedì agli Internazionali d’Italia a Roma si presenta con molte partite italiane in programma. Tra le prime a scendere in campo ci saranno Matteo Berrettini e Jasmine Paolini, che disputeranno le rispettive partite sul Campo Centrale. La giornata vedrà anche l’esordio di Sonego, mentre i tennisti italiani sono pronti a scendere in campo per le sfide ufficiali del torneo.

Sarà un giovedì davvero molto azzurro agli Internazionali d’Italia 2026. C’è sicuramente grande attesa al Foro Italico per l’esordio soprattutto di Matteo Berrettini e Jasmine Paolini, che apriranno il programma sul Campo Centrale. Il romano è nel torneo di casa e comincia il suo cammino contro l’australiano Alexey Popyrin. Una sfida importantissima per Berrettini, che deve cercare vittorie e soprattutto punti per risalire in classifica, visto che è sceso fino al numero 100. Il sorteggio non è stato fortunato, visto che in caso di vittoria ci sarà il ceco Jakub Mensik e in caso di ulteriore successo il possibile derby con Jannik Sinner, che potrebbe diventare il vero obiettivo di questi Internazionali per uno dei protagonisti delle ultime Davis vinte dall’Italia.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tennis, un giovedì molto azzurro a Roma. Esordio di Berrettini e Paolini, tocca anche a Sonego

Notizie correlate

Leggi anche: Internazionali, tocca a Berrettini e Paolini: gli italiani in campo oggi a Roma | Il programma, orari e tv

LIVE Sonego-Lajovic 3-6, 6-7, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: sconfitta all’esordio per l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Paolini, Sabalenka e sette azzurri: un giovedì super agli IBI26; Matteo Berrettini agli Internazionali BNL d'Italia 2026: Sono felice di essere qui; Santiago: Berrettini e Passaro fuori all'esordio; Roma, il programma di giovedì 7 maggio: debutto per Berrettini e Paolini.

Tennis, un giovedì molto azzurro a Roma. Esordio di Berrettini e Paolini, tocca anche a SonegoSarà un giovedì davvero molto azzurro agli Internazionali d'Italia 2026. C'è sicuramente grande attesa al Foro Italico per l'esordio soprattutto di Matteo ... oasport.it

Roma, il programma di giovedì 7 maggio: debutto per Berrettini e PaoliniTanta Italia anche domani in campo: ecco tutti gli orari Sarà un’altra giornata estremamente italiana quella di giovedì 6 maggio al Foro Italico. Diversi azzurri faranno il loro esordio: molto atteso ... tennisitaliano.it

Popyrin-Berrettini, esordio di fuoco per ritrovare la magia...Altro... - facebook.com facebook