LIVE Sonego-Lajovic 3-6 6-7 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | sconfitta all’esordio per l’azzurro

Durante la partita valida per il torneo di Madrid, l’atleta italiano ha perso in tre set contro il suo avversario, con i punteggi di 3-6, 6-7. La sfida si è svolta in diretta streaming e si è conclusa con la eliminazione dell’italiano al primo turno. La partita è iniziata alle ore 11 e si è conclusa poco prima delle 14. La diretta continuava con altri match in programma nel corso della giornata.

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