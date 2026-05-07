Tennis sconfitta e beffa finale per il Forza e Costanza in serie c

La squadra di tennis maschile del Forza e Costanza 1911 ha concluso la stagione nel girone 3 di Serie C con una sconfitta per 5-1 in trasferta contro il Tennis Club Lombardo nell’ultima giornata. La partita ha deciso la classifica finale e si è giocata in una giornata caratterizzata da un risultato che non ha sorriso ai giocatori della formazione ospite. La stagione si è chiusa con un risultato negativo e una sconfitta che ha lasciato l’amaro in bocca.

Si è chiusa con una sconfitta e con grande amarezza la stagione nel girone 3 di Serie C maschile per il Tennis Forza e Costanza 1911, battuto per 5-1 in trasferta dal Tennis Club Lombardo nell’ultima e decisiva giornata. Una sfida che metteva in palio l’accesso al tabellone regionale di.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Tennis, serie c: 3-3 per il Forza e Costanza contro il MolinettoDopo il turno di riposo, il Tennis Forza e Costanza 1911 è tornato in gara nel Campionato di Serie C pareggiando per 3-3 contro il Molinetto Country... Tennis, serie c: Forza e Costanza fa due su dueProsegue nel segno del successo la stagione di Serie C maschile del Tennis Forza e Costanza 1911: dopo l’esordio vincente in casa contro la... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Beffa Conegliano: spreca 4 match point e il Vak?fBank rimonta 3-2 CEV Champions League (F); Mosaner/Constantini cedono alla Corea del Sud: rischiano la beffa di non andare ai playoff; Mondiali Curling 2026: Italia sconfitta dalla Corea del Sud. Stasera spareggio con la Scozia; Conegliano, beffa Champions: si fa ribaltare da 2-0 dal Vakifbank. Anche Scandicci ko, finale tutta turca. Tennis, sconfitta e beffa finale per il Forza e Costanza in serie cEd è questo che sostieni quando scegli di aiutarci: un lavoro fatto di controlli, fonti, tempo e firme. Con due caffè al mese sostieni il nostro impegno e contribuisci a tenere in piedi ... bresciatoday.it Ariete ko, sconfitta beffa. Ma ora bisogna ripartireL’Ariete perde il big match del girone F di serie B2 femminile. Serata amara per la squadra di Massimo Nuti che cede 1-3 (25-15, 30-32, 25-27, 21-25) in casa contro VP Volley. Una sconfitta ... lanazione.it Delirio per #Sinner agli #Internazionali di tennis: tifosi impazziti. E alle sue spalle spunta #Sabalenka... x.com LA PREVISIONE DI NOLE Djokovic è sicuro: Sinner vincerà tutti i Masters 1000 Siete d’accordo con le parole del serbo #Tennis #Sinner #Djokovic #IBI26 #WeAreTennis - facebook.com facebook