Tennis serie c | 3-3 per il Forza e Costanza contro il Molinetto

Nel campionato di Serie C di tennis, il Forza e Costanza 1911 ha affrontato il Molinetto Country Club, ottenendo un pareggio per 3-3. La partita si è svolta dopo il turno di riposo e si è conclusa con un risultato equilibrato, in una sfida che ha visto entrambi i gruppi contendere punti fino alla fine.

Dopo il turno di riposo, il Tennis Forza e Costanza 1911 è tornato in gara nel Campionato di Serie C pareggiando per 3-3 contro il Molinetto Country Club al termine di una sfida intensa ed equilibrata.Nell'incontro valido per la quarta giornata della fase regionale, i singolari si sono conclusi.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Tennis, serie c: Forza e Costanza fa due su dueProsegue nel segno del successo la stagione di Serie C maschile del Tennis Forza e Costanza 1911: dopo l’esordio vincente in casa contro la... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Tennis Serie C, le partite di domenica 3 maggio; Serie C da record, mai così tanti spettatori: oltre 3 milioni di presenze complessive; Tennis, playout di serie C per i team veneziani: i risultati; Tennis serie C, verdetti amari per le veronesi nel primo turno play off. Le prossime avversarie. Tennis, sconfitta e beffa finale per il Forza e Costanza in serie cEd è questo che sostieni quando scegli di aiutarci: un lavoro fatto di controlli, fonti, tempo e firme. Con due caffè al mese sostieni il nostro impegno e contribuisci a tenere in piedi ... bresciatoday.it Tennis, serie c: 3-3 per il Forza e Costanza contro il MolinettoDopo il turno di riposo, il Tennis Forza e Costanza 1911 è tornato in gara nel Campionato di Serie C pareggiando per 3-3 contro il Molinetto Country Club al termine di una sfida intensa ed equilibrata ... bresciatoday.it Delirio per #Sinner agli #Internazionali di tennis: tifosi impazziti. E alle sue spalle spunta #Sabalenka... x.com LA PREVISIONE DI NOLE Djokovic è sicuro: Sinner vincerà tutti i Masters 1000 Siete d’accordo con le parole del serbo #Tennis #Sinner #Djokovic #IBI26 #WeAreTennis - facebook.com facebook